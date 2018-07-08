السعودية: مقتل رجل أمن ومقيم في هجوم على نقطة أمنية شمال الرياض

وطن- وكالات: أعلنت وزارة الداخلية السعودية مقتل رجل أمن ومقيم إثر تعرض نقطة أمنية لإطلاق نار من ثلاثة مسلحين في مدينة بريدة شمال العاصمة الرياض.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن المتحدث الأمني باسم الداخلية منصور التركي، أنه عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة من عصر، اليوم الأحد، تعرضت نقطة الضبط الأمني المتمركزة في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة مسلحين، واقتضى الموقف التعامل معهم بالمثل، مما نتج عنه مقتل اثنين من المسلحين وإصابة الثالث، فيما قتل الرقيب أول سليمان اللطيف، ومقيم من الجنسية البنغلاديشية".

وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، بمقتل الرقيب أول سليمان عبدالعزيز العبد اللطيف، ومقيم من الجنسية البنغلاديشية، إثر تعرض نقطة أمنية في طريق بريدة الطرفية بمنطقة القصيم إلى إطلاق نار من ثلاثة مسلحين، مؤكداً أن القوات الأمنية تعاملت مع المسلحين بالمثل، مما نتج عنه مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث ونقله إلى المستشفى.