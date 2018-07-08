الاحتلال: حماس رفعت جهوزيتها العسكرية، وتخفيف الحصار مقابل وقف البالونات

غزة- وطن: قال مصدر في جيش الاحتلال، اليوم الأحد، إن حركة حماس رفعت من حالة الجهوزية لدى مقاتليها ومن وتيرة تدريباتها العسكرية.

وأوضح المصدر للتلفزيون الإسرائيلي الرسمي (كان) أن "جيش الاحتلال يستبعد أن تقدم حماس على تصعيد عسكري رغم رفع الجهوزية"، وأضاف أن الحركة تبدي مرونة في مواقفها وذلك من أجل تخفيف معاناة سكان القطاع.

ونقل التلفزيون الإسرائيلي عن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، مبادرة لتحسين الأوضاع الإنسانية لدى سكان القطاع المحاصر، والتي تتضمن موافقة سلطات الاحتلال على دخول نحو 5 آلاف عامل من غزة للعمل في دولة الاحتلال، مقابل الحد من إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة وتخفيف حدة التوتر عند السياج الحدودي.

وأشار السفير القطري في تصريح من الدوحة إلى أنه من غير المقبول ربط محاولة تخفيف معاناة السكان في قطاع غزة من خلال إنشاء رصيف بحري في قبرص لنقل البضائع إلى غزة، بصفقة تبادل أسرى.

وأوضح العمادي أنه "لا يوجد أي تقدم بشأن صفقة تبادل أسرى، وأن الفجوة بين حماس وإسرائيل لا تزال كبيرة. من غير الممكن عقد صفقة مقابل ميناء ومطار".

وطالب العمادي دولة الاحتلال بالإفراج عن أسرى اعتقلتهم بعد إطلاق سراحهم ضمن صفقة شاليط (وفاء الأحرار)، وبعد ذلك التوجه مباشرة إلى المفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد يتم من خلاله تسليم جنود الاحتلال الأسرى لدى حماس، وفق ما ذكرت القناة الإسرائيلية.

وأضافت: رفض العمادي الصيغة التي اقترحتها إسرائيل التي تقتضي إعادة إعمار قطاع غزة مقابل تسليم الأسرى قائلا: "هذا مستحيل، الأسرى مقابل الأسرى".

ونقلت القناة عن العمادي قوله " إن حركة حماس لديها إمكانيات عسكرية تجعلها أقوى بكثير مما كانت عليه خلال العدوان الإسرائيلي عام 2014".