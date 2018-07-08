أكثر من 140 حزباً سياسياً عالمياً يتبنى قرار مقاطعة دولة الاحتلال

وطن- وكالات: تبنى مجلس الاشتراكية الدولية قرار مقاطعة (إسرائيل) وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها في اجتماعه الذي عقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

كما دعت المنظمة إلى فرض عقوبات على (إسرائيل) من خلال "الحظر الكامل على جميع أشكال التجارة العسكرية والتعاون العسكري معها حتى إنهاء الاحتلال العسكري والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني".

وتضم الاشتراكية الدولية أكثر من 140 حزباً سياسياً عالمياً، بما في ذلك 35 حزباً حاكماً على مستوى العالم، ويعدّ مجلس المنظمة "الهيئة العليا لصنع القرار في الاشتراكية الدولية".

بدورها ثمنت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة (إسرائيل) تضامن الاشتراكية الدولية مع الشعب الفلسطيني، وقالت إنه "نظراً لحجمها الهائل وامتدادها العالمي، فإن دعوة الاشتراكية الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل هي إنجاز تاريخي لحركة المقاطعة BDS".