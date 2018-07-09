3 أعضاء من "الكنيست" يقتحمون الأقصى

القدس- وطن: اقتحم ثلاثة من أعضاء الكنيست، صباح اليوم الاثنين، المسجد الأقصى بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.

وشارك في عملية الاقتحام المستوطن "يهودا غليك" من حزب الليكود، "شولي معلم" من حزب البيت اليهودي، و"أمير أوحانا" من الليكود.

وكان وزير زراعة الاحتلال "أوري أرئيل" قد اقتحم بالأمس المسجد الأقصى، وتبعته "شارين سكرتيل" من الليكود.

وقبل أيام، سمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأعضاء الكنيست باقتحام المسجد الأقصى بعد منعهم لنحو عامين ونصف عام.