الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة في مسجد بيافا

يافا- وطن: أثار نصب سلطات الاحتلال كاميرات مراقبة ثابتة داخل مسجد يافا الكبير "المحمودية"، مؤخرا، استهجان وغضب المصلين في المسجد وعدد من الأهالي في المدينة الساحلية.

وبدورها، بعثّت الهيئة الإسلامية المنتخبة في يافا، برسالة شديدة اللهجة إلى "مديرية قسم الأديان غير اليهودية" في وزارة داخلية الاحتلال، معربة عن رفضها للتدخل السافر من قبل الوزارة في حرية العبادة في مساجد مدينة يافا، عبر نصب كاميرات مراقبة في أنحاء مسجد يافا الكبير "المحمودية".

وجاء في الرسالة أن "الهيئة الإسلامية فحصت مع إدارة المسجد هذه الكاميرات، وكانت الإجابة أنه لا دخل للقائمين على المسجد بهذه الخطوة، وأشاروا إلى أنها تمت من قبل قسم الأديان في وزارة الداخلية".

واعتبرت الهيئة الإسلامية المنتخبة تركيب الكاميرات "سابقة خطيرة جدا وتدخلا سافرا في شؤون مساجد المدينة"، وأكدت أن "تركيب الكاميرات داخل المسجد أغضب المصلين والمسلمين في مدينة يافا، هذا تدخل سافر في حق العبادة، ووجودها يمس بمشاعر المجتمع بأكمله".

وأوضحت الهيئة الإسلامية أنها سجّلت "الكثير من الشكاوى من قبل المصلين الذين طالبوا بإزالة هذه الكاميرات فورا".