اعلام الاحتلال: شروط اسرائيلية على بيع امريكا مفاعلات نووية للسعودية

رام الله- وطن: أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أن دولة الاحتلال حددت جملة من الشروط للولايات المتحدة الأمريكية تقيّد صفقة بيع السعودية مفاعلات نووية أمريكية، بعد إدراك الاحتلال أنه سيفشل في إحباط الصفقة التي تقدر بمليارات الدولارات.

وكشفت القناة الإسرائيلية العاشرة عن الشروط الإسرائيلية، وحسب الصحفي الإسرائيلي باراك ربيد، فالشروط هي:

-ألا تفاجأ دولة الاحتلال بنتائج المفاوضات السعودية الأمريكية وأن تكون في صورة ما يحدث أولا بأول.

- أن تعرف دولة الاحتلال مسبقا أين ستشاد المفاعلات وخرائطها وألا تكون قريبة منها.

- يمنع على السعودية تخصيب اليورانيوم.

_ يمنع على السعودية امتلاك الماء الثقيل حتى لا تستطيع تخصيب اليورانيوم.

- أن تكون أمريكا هي المزود الوحيد للوقود الذري.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله إن القيادة السياسية في دولة الاحتلال تحاول التوصل إلى تفاهمات مع الأمريكيين حول طبيعة الصفقة، بعد أن تيقنت من أن حجمها المادي سوف يدفع إدارة ترامب لإنجازها.

وأشار المصدر إلى أن وزير الطاقة والمياه الإسرائيلي يوفال شتاينتس المسؤول عن لجنة الطاقة الذرية، التقى قبل أسبوعين في واشنطن مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، الذي يدير المفاوضات مع الجانب السعودي وأطلعه على قائمة "خطوط حمر" وضعتها دولة الاحتلال.

وقال المصدر إن "بيري وعد شتاينتس بأن تأخذ الولايات المتحدة موقف دولة الاحتلال بعين الاعتبار، وتعهد بإعلام الجانب الإسرائيلي بسير المفاوضات مع السعوديين".

وأشار المصدر إلى أن المحادثات حول هذا الشأن ستستأنف خلال زيارة بيري إلى دولة الاحتلال المقررة في أكتوبر المقبل.

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قد أعرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال اللقاء الذي جمعهما في واشنطن في مارس الماضي، عن قلقه من عقد الصفقة مع السعودية.