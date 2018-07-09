الاحتلال يسلم شبان من بلدة برطعة بلاغات لمراجعته

جنين- رام الله- وطن: سلمت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الاثنين، شبان من بلدة برطعة الشرقية، بلاغات لمراجعة "بيت ايل".

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ترافقها ما تسمى "دائرة التنظيم والبناء"، سلمت المواطنين محمد وهبي كبها، وفلاح حسن كبها، بلاغين لمراجعة "بيت ايل"، بعد أن التقطت صوراً لمنزليهما الواقعين في منطقة الواد الفاصل بين برطعة الغربية والشرقية.

وقال عضو المجلس البلدي توفيق كبها، ان قوات الاحتلال سلمت أصحاب 10 منازل، و5 محلات تجارية، بلاغات مماثلة، لمراجعة "بيت ايل"، بذريعة البناء دون ترخيص.