الاحتلال يصادر 10 دونمات في وادي الحصين بالخليل ويحولها الى بؤرة عسكرية

الخليل- وطن: صادرت قوات الاحتلال الاسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، 10 دونمات في وادي الحصين بمدينة الخليل القريب من الحرم الابراهيمي، وأقامت عليها بؤرة عسكرية للجيش.

وحول ذلك، قال المصور الصحفي جمال اسعيفان، لوطن: ان قوات الاحتلال أقامت بؤرة عسكرية ونصبت خيم وكرفانات في قطعة ارض في واد الحصين تعود ملكيتها للمواطنيين زياد جابر ومحمود البوطي، دون اخطار مسبق.

وأضاف اسعيفان: "بالامس كان هناك تحركات غير طبيعة من جيش الاحتلال في المنطقة، عند الساعة العاشرة مساءً و اعتقدنا أن هناك تدريبات عسكرية لهم وستنتهي، ولكن تفاجئنا اليوم صباحا ان جيش الاحتلال موجود في خيم وكرفانات، وما زال حتى اللحظة في المنطقة.

وأوضح سعيفان أنه قبل حوالي عشر سنوات، صدر قرار عسكري من محكمة الاحتلال يقضي باخلاء المستوطنيين من منطقة وادي الحصين باعتبارها ارض فلسطينية و تم اخلاؤها، والان يعمل الاحتلال على استباحتها مجدداً.

وأشار اسعيفان انه لم يتم تبليغ اصحاب الارض في الامر مسبقاً، مشيراً الى انه تم منعهم من دخول اراضيهم.

واضاف سعيفان:" يبدو بأن الاحتلال يسعى لجعل المنطقة بأكملها منطقة عسكرية مغلقة، ويمنعنا من الوصول الى منازلنا وحتى التحرك بحرية في محيط منازلنا".