واصل ابو يوسف لوطن: وفد من التنفيذية يبحث مع المسؤولين السوريين قضايا المخيمات وصفقة القرن

رام الله- وطن: أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د.وصال أبو يوسف لـ وطن، أن وفداً من من اللجنة التنفيذية برئاسة عزام الأحمد وعضوية أبو يوسف وأحمد أبو هولي يتوجه اليوم إلى العاصمة السورية دمشق لبحث العديد من القضايا.

وأضاف ابو يوسف أن الوفد سيبحث مع المسؤولين السوريين التنسيق الثنائي بين البلدين، وتعزيز أواصر العلاقة، والموقف الفلسطيني في اطار المساعي الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية، إضافة إلى متابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية هناك خاصة مخيم اليرموك.

وكان مصدر فلسطيني في دمشق، قال إنه على ضوء توجيهات الرئيس محمود عباس، يصل الى دمشق مساء اليوم الإثنين وفد فلسطيني مركزي برئاسة الأحمد الى جانب كلاً من ابو يوسف وأبو هولي، واشرف دبور سفير فلسطين في بيروت، حيث سينضم للوفد بدمشق الدكتور سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض الأقاليم الخارجية، والسفير الفلسطيني بدمشق محمود الخالدي

وأضاف المصدر أن "الزيارة تهدف للإطلاع على أوضاع شعبنا الفلسطيني وخاصة في مخيم اليرموك، في ضوء التطورات الأخيرة، ولقاء الفصائل والقوى والفعاليات الفلسطينية. وكذلك لقاء المسؤولين السوريين والإطمئنان على الأوضاع في سوريا الشقيقة، واطلاعهم على التطورات الجارية في الساحة الفلسطينية بكافة جوانبها".

وأكد المصدر أن "الزيارة الرسمية للوفد الفلسطيني، تأتي أيضاً، في سياق الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية على صعيد بلسمة جراح أبناء فلسطين في سوريا الذين اصابتهم المحنة السورية، وخاصة في بعض المخيمات والتجمعات ومنها مخيم اليرموك ومخيم حندرات ودرعا والسبينة وغيرها. حيث ستركز المحادثات بين الوفد وباقي القوى الفلسطينية الموجودة بدمشق مع القيادة السورية على تناول وضع ابناء فلسطين في سوريا، والبحث بالسبل الممكنة لمساعدة الناس، وعودة الحياة الطبيعية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية، بعد أن تم اخراج المجموعات التكفيرية المسلحة وعودة سيادة الدولة السورية".

ويتوقع أن تتم زيارة مخيم اليرموك من قبل الوفد، والإطلاع المباشر على واقع الحال بعد سنوات من المحنة التي تعرض لها لاجىء فلسطين في سوريا.