الشعبية لوطن: قرارات المجلس الوطني لا تلزمنا بما فيها دعوته لعقد اجتماع للمركزي

رام الله- وطن: قال القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عمر شحادة لـوطن: نحن نعتبر ان انعقاد المجلس الوطني على اساس ينطوي على عوّر سياسي وقانوني وفق ما نراه، وفي ضوء المجريات التي تمت داخل المجلس الوطني فان الجبهة الشعبية كونها لم تشارك في اجتماعات المجلس الوطني فهي غير لملزمة لما ينتج عنه من قرارات بما فيها دعوته لعقد اجتماع للمركزي في رام الله المزمع عقده الشهر الحالي.

وأوضح شحادة: "نحن نشجع اي قرارت اتخذت على اساس التوافق الوطني وندعو لتنفيذها"، مشيراً الى ان الجبهة الشعبية على الاغلب لن تشارك باجتماع المجلس المركزي.

وأضاف شحادة أنه لم توجه لهم حتى الان دعوة ولم يحدد موعد رسمي لعقد المجلس المركزي.