برعاية من بنك الاسكان.. نادي شباب عابود يفتتح اليوم أكاديمية طلائع فلسطين لكرة الطائرة

رام الله- وطن: رعى بنك الإسكان للتجارة والتمويل اليوم افتتاح نادي شباب عابود لأكاديمية طلائع فلسطين الأولى لكرة الطائرة وبالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني لكرة الطائرة، والذي يعتبر خطوة أولى نحو تعزيز روح الرياضة وكرة الطائرة على مستوى المنطقة.

وقال المدير الإقليمي لبنك الاسكان - فروع فلسطين محمد البرغوثي أن هذه الرعاية تأتي ضمن سياسة البنك في الخدمة المجتمعية، وضمن أهدافه لدعم المجتمع المحلي والنهوض به، وأكد سعي بنك الإسكان للريادة في مجال دعم النشاطات الشبابية من خلال افتتاح هذه الأكاديمية ومن خلال المساهمات الجدية على مستوى الوطن وعبر البرغوثي عن أمنياته بالنجاح للأكاديمية في النهوض بكرة الطائرة وقطاع الشباب، كما وشكر البرغوثي نادي شباب عابود على مبادرته وسعيه لأجل افتتاح الأكاديمية.

كما ودعا رئيس النادي السيد زيد البرغوثي كافة النوادي الشبابية للتعاون وتسجيل منتسبيها من كلا الجنسين في الأكاديمية لأجل انجاحها واستفادة أكبر فئة منها، وأضاف بأن أحد أهم أهداف الأكاديمية هو خلق فريق نسوي منافس على مستوى كرة الطائرة حيث أنها تستهدف كلا الجنسين.

هذا وأكد رئيس اتحاد كرة الطائرة السيد حمزة راضي أنه يجب العمل بكل قوة لأجل بناء جيل رياضي وجيل يرفع اسم فلسطين مضيفاً أن فلسطين يجب أن تنافس في مجال كرة الطائرة وأن بنك الاسكان برعايته الأكاديمية قد ساعد في وضع الخطوة الأولى نحو هذا الهدف، وأضاف راضي أيضاً بأن هذه الأكاديمية هي الأولى على مستوى الضفة الغربية وأن نادي شباب عابود يستحق التقدير على هذه المبادرة.

يشار إلى أن حفل الافتتاح بدأ بعرض كشفي وانتهى باستعراض لكرة الطائرة المصغرة وبمشاركة لفيف من الرياضيين وأهالي البلدة والقرى المجاورة.