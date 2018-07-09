ليبرمان يهدد الجيش السوري حال سيطرته على مناطق في الجولان

رام الله- وطن: هددت دولة الاحتلال الاثنين "برد عنيف" على أي محاولة انتشار لقوات الجيش السوري في منطقة حدودية منزوعة السلاح في هضبة الجولان.

ونجح الجيش السوري في استعادة مناطق واسعة كانت تخضع للمعارضة المسلحة بجنوب سوريا.

وقال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أمام نواب حزبه "سنلتزم تماماً من جانبنا باتفاقية فك الاشتباك لعام 1974 وسنصر على الالتزام بحذافيرها وأي انتهاك سيقابل برد عنيف من قبل دولة إسرائيل".

(رويترز)