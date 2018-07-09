"إعلام" يستنكر حظر الاحتلال لقناة القدس واعتقال صحفييها

وطن: توجه مركز "إعلام" اليوم لعددٍ من المؤسسات الحكومية الدولية التي تعنى بشؤون الإعلام مطالبًا التحرك في أعقاب القرار الذي أصدره وزير أمن الاحتلال الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، صباح اليوم والذي حظر من خلاله قناة القدس، التي تعمل منذ اربع سنوات وتشغل عددًا من الصحافيين من داخل الـ 48.

وادان "إعلام" اعتقال الصحافيين العاملين في القناة مطالبًا شرطة الاحتلال بتوضيح أسباب الاعتقال علمًا أن الصحافيين قاموا بأداء مهامهم كصحافيين وكافة المواد التي قاموا بالتعامل معها نشرت على الفضائية.

وأوضح "إعلام" في السياق أنّ هذا المنع هو خطوة إضافية نحو فرض تعتيم اعلامي على الأحداث الواقعة، خاصة في محيط القدس.



وشدد "إعلام" على أنّ الحظر لا يمس بحرية التعبير والعمل الصحافي فقط، إنما محاولة أخرى لفرض واقع مشوه يخدم الأجندة الإسرائيلية.

