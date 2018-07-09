فتوح: تم إبلاغ تجار غزة بقرار الاحتلال تقليص البضائع عبر "كرم أبو سالم"

رام الله-وطن: أبلغت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع في قطاع غزة، التجار بالقرار الاسرائيلي تقليص البضائع عبر معبر كرم أبو سالم التجاري، الذي سيبدأ سريانه ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

وقال المهندس رائد فتوح رئيس اللجنة الرئاسية التنسيقية لدخول البضائع الى قطاع غزة، ان الاحتلال الاسرائيلي ابلغهم بمنع دخول أي بضائع الى قطاع غزة باستثناء المواد الغذائية والطبية والصحية، بالإضافة الى القمح والاعلاف والابقار والقش والبترول.

وقال فتوح، "غير ذلك يمنع دخول أي مواد الى قطاع غزة، بالإضافة الى وقف التصدير بشكل كامل من القطاع الى الخارج أو الى الضفة الغربية حتى اشعار آخر"، مبينا ان القرار يشمل المشاريع الدولية في القطاع.