وليد عساف: العليا الإسرائيلية تمدد تأجيل هدم "الخان الأحمر" حتى الاثنين المقبل

رام الله-وطن: قال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، مساء اليوم الاثنين، إن محامي الهيئة حصلوا على قرارا جديد من محكمة الاحتلال العليا، بتأجيل ترحيل تجمع بدو الخان الأحمر حتى الاثنين المقبل.

وأوضح عساف، أن محامي الهيئة تقدموا الأسبوع الماضي بطلب تأجيل وتم تأجيل الموضوع، و"اليوم نجحنا في التأجيل للسادس عشر من الشهر الجاري، ويوم بعد غد الاربعاء سيكون هناك التماس آخر، هذه حرب قانونية نخوضها بعدة طواقم، سنستمر فيها، ومتأكدون أننا قادرون على المحافظة على أرضنا".

وحيا طواقم الهيئة وكل لجان المقاومة الشعبية والأهالي، في كافة التجمعات المهددة، والرئيس محمود عباس، والحكومة، وأبناء شعبنا، على وقفتهم ودعمهم الكبير، داعيا الجميع للانضمام للأماكن المهددة من الاحتلال الإسرائيلي، "للدفاع عن كرامتنا وعن وجودنا لتحقيق النصر".

وشدد عساف على أن قادة الاحتلال يرتكبون جرائم حرب، وسيتم رفع قضايا ضدهم في محكمة الجنايات الدولية، و"سنحاسبهم على كل جرائمهم"، مؤكدا أن جرائم إسرائيل وتشريعها لقرارات ضد أبناء شعبنا جائرة ولن تمر، وكل الإجراءات الظالمة لن تمر.