تأجيل محاكمة سارة نتنياهو حتى تشرين أول

القدس- وطن: ذكرت ادارة المحاكم التابعة لما يسمى وزارة العدل الاسرائيلية، اليوم الاثنين، ان محاكمة سارة نتنياهو زوجة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بتهمة "الاحتيال وخيانة الامانة" تأجلت لمدة ثلاثة اشهر.

وقال بيان لادارة المحاكم "ان محاكمة سارة نتنياهو التي كان من المقرر أن تبدأ في محكمة الصلح في القدس في منطقة المسكوبية بتاريخ 19 تموز تأجلت حتى السابع من تشرين اول في نفس المحكمة".

ووفقا للبيان، وافق رئيس محكمة الصلح القاضي افيتال حن على التأخير "بناء على طلب مكتب المدعي العام وممثل المتهمة" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وكانت نيابة الاحتلال وجهت الى ساره نتنياهو (59 عاما) في 21 حزيران تهمة "الاحتيال وخيانة الأمانة" وذلك بعد تحقيق طويل اجرته الشرطة في مزاعم بتزوير نفقات الأسرة.

وجاءت لائحة الاتهام بحق سارة نتنياهو بسبب حصولها على منافع شخصية، وذلك "بالاحتيال واساءة الائتمان في قضية طلب مئات وجبات الطعام الثمينة لمآدب خاصة أنفقت عليها من ميزانية مكتب رئيس الحكومة بلغت نحو 359 الف شاقل اي نحو (97 ) ألف دولار في مقري إقامة الزوجين الرسمي والخاص"ما بين 2010 و2013.

وكانت سارة نتنياهو أنكرت التهم المنسوبة اليها.

وتحقق شرطة الاحتلال مع نتنياهو في ستة ملفات على الاقل مفتوحة حالياً ضده، وقد أوصت في 13 شباط بتوجيه التهمة اليه في ملفين منها.

ويؤكد نتنياهو براءته معتبراً انه يتعرض لحملات عشوائية تستهدفه من قبل وسائل الاعلام والمعارضة، ويؤكد تصميمه على البقاء في رئاسة الحكومة.