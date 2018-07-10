الاحتلال يفرج عن التركية " إبرو أوزكان" بعد اعتقال دام شهر

وطن: قررت محكمة الاحتلال، الإفراج عن المواطنة التركية إبرو أوزكان، بشروط مقيدة، بعد فترة اعتقال بنحو شهر حرمت خلالها من التواصل مع عائلتها في تركيا.

وقال محامي المواطنة التركية، عمر خمايسة: إن "محكمة سالم العسكرية، قررت إطلاق سراح أوزكان بشرط الرقابة القضائية".

وأوضح المحامي عمر خمايسة، أن المحكمة العسكرية قررت إطلاق سراح أوزكان بشرط مصادرة جواز سفرها، ودفعها كفالة مالية قدرها 15 ألف شيكل إسرائيلي، وتوقيعها مرتين أسبوعيا على وثيقة إثبات حضور لدى أقرب مخفر شرطة بمكان إقامتها بالاراضي المحتلة، لتتواصل محاكمتها وهي طليقة.

وأشار المحامي إلى أن قرار المحكمة سيدخل حيز التنفيذ، إن لم تعترض عليه النيابة العسكرية حتى الساعة 17.00 بالتوقيت المحلي (15.00 غرينتش)، من يوم غد الثلاثاء.

وقد وجه الادعاء العام الإسرائيلي، لائحة اتهام بحق أوزكان، التي تم توقيفها، في 11 يونيو الماضي، في مطار "بن غوريون"، أثناء عودتها إلى إسطنبول، بعد زيارتها لمدينة القدس.

وشملت اللائحة 4 اتهامات هي: "مساعدة حركة حماس، وتقديم خدمات متنوعة لها، وتخريب النظام العام للدولة، وإدخالها إلى البلاد نقودا لجهة معادية".