اليوم.. الرحلة البحرية الثانية من ميناء غزة

غزة- وطن: أعلنت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار بغزة عن إطلاق رحلة بحرية ثانية، اليوم الثلاثاء، عبر ميناء بحر غزة.

وقال الناطق بإسم هيئة الحراك الوطني لكسر حصار غزة، بسام المناصرة، لوطن أن السفينة ستنطلق الساعة الحادية عشر صباحاً اليوم الثلاثاء، وستتوجه الي ميناء قبرص ومن ثم تعود للقطاع.

وأوضح المناصرة ان السفينة ستحمل عدداً من الجرحى والمرضى الذين أصيبوا في مسيرة العودة الكبرى.

وأضاف المناصرة ان الرسالة من الرحلة البحرية هو كسر الحصار البحري المفروض على أهالي قطاع غزة.

وحمّل المناصرة الاحتلال مسؤولية حياة المسافرين اليوم على متن الرحلة البحرية الثانية، مطالب المجتمع الدولي بحمايتهم.

وطالب المناصرة بالإفراج عن قبطان سفينة كسر الحصار “سهيل محمد العامودي” الذي تواصل سلطات الاحتلال اعتقاله بالرغم من الإفراج عن جميع من كانوا على متن السفينة آنذاك.

ويشار الى ان الرحلة البحرية هي الثانية التي تطلقها الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار ، حيث عرقلت قوات الاحتلال السفن السابقة من التقدم وحاصرتها وقامت باعتقال من على متنها، واطلقت سراحهم لاحقاً.