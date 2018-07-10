رداًَ على قرار ليبرمان بتشديد حصار غزة.. وحدة البالونات الحارقة تهدد بالتصعيد

غزة- وطن: هددت وحدة البالونات والطائرات الورقية الحارقة بتصعيد نشاطها رداً على قرار رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، باتخاذ خطوات جديدة لتشديد الحصار على قطاع غزة.

وأكدت الوحدة في بيان لها استمرارها في حرق مستوطنات الاحتلال، والدفاع عن الشعب الفلسطيني.

وقالت الوحدة إن "قرار حكومة الاحتلال بتشديد الحصار على القطاع للضغط على الشباب الثائر لمنع إطلاق البالونات، لهو إثبات بفشله في إدارة دفة الصراع مع الشباب الثائر الذي انتفض بشكل سلمي لرفع الحصار عن غزة".

وأكدت "استمرار أنشطتها للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني، واتخاذ القرار بالبدء بتسيير دفعات كبيرة من البالونات الحارقة ليلاً".

وخاطبت الوحدة مستوطني غلاف غزة،" أنتم الضحية وحكومتكم لا تأبه بكم وبعائلاتكم فتشديد الحصار على قطاع غزة لن يكون حلاً، ولن تحصد إلا الفشل والهزيمة أمام عزيمة أهلنا في قطاع غزة".

وحذرت الوحدة، الاحتلال من" عقابه للمدنيين العزل لأن الأوضاع ستذهب للانفجار، وعندها لن تبقي هناك خطوط حمراء".

وقرر رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو إغلاق معبر كرم أبو سالم والذي يعد المعبر الوحيد للقطاع، ابتداء من يوم أمس الاثنين، مدعياً أن ذلك جاء بسبب استمرار إطلاق الطائرات والبالونات الحارقة تجاه مستوطنات غلاف القطاع.