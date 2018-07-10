للمرة العاشرة.. نتنياهو يخضع للتحقيق في ملف 4000

القدس- وطن: تكتب صحيفة "هآرتس" أنه من المتوقع أن يجري، اليوم الثلاثاء، التحقيق مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، للمرة العاشرة، منذ بداية العام الماضي.

ومن المتوقع أن يتناول التحقيق الملف 4000، وأن يتم خلاله استجواب نتنياهو حول الإفادات والمواد التي قدمها شاهدا الدولة نير حيفتس وشلومو فيلبر. وفي الوقت نفسه، من المتوقع أيضًا أن يتم التحقيق مع شاؤول إلوفيتش، المسيطر على شركة بيزك.

ومن المتوقع إجراء تحقيقات إضافية في الملفين الآخرين ضد نتنياهو، الملف 1000 والملف 2000، وذلك بفضل الإفادات التي أدلى بها حيفتس والتفاصيل الجديدة التي قدمها.

ويقوم مكتب المدعي العام في دولة الاحتلال بصياغة رأي حول القضيتين، ولكن تقرر بالاتفاق مع المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، أفيحاي مندلبليت، أن يتم تحويل وجهة النظر المتعلقة بمحاكمة نتنياهو، وما هي التهم التي ستوجه إليه، فقط بعد انتهاء التحقيق في ملف 4000، والذي من المتوقع أن يستمر لعدة أشهر. وفقا للجداول الزمنية الظاهرة، من المتوقع أن يتم تقديم وجهة النظر بشأن الملفات الثلاثة فقط في عام 2019.