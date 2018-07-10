انطلاق سفينة "الحرية 2 لكسر الحصار" من ميناء غزة باتجاه قبرص

غزة- وطن: تنطلق صباح اليوم الثلاثاء، ثاني رحلة بحرية من ميناء غزة إلى العالم، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ 12 عامًا.

وكانت الهيئة العليا لمسيرات العودة أعلنت الاثنين عن إطلاق سفينة الحرية 2 بميناء غزة وسط مشاركة ممثلين عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية وطلبة علم وجرحى وأطفال وعالقين.

وقال الناطق باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار بسام مناصرة إن غزة وهي تقف اليوم وحيدة في مواجهة هذا الظلم عليها وعلى أهلها منذ 12 عاما، خرجت اليوم لتعلن قرارها للعالم.

وتكسر هذه الرحلات القالب التقليدي لكسر حصار غزة المتواصل منذ عام 2007، والذي اعتاد العالم عليه بتسيير سفن لكسره من خارج غزة إليها.

وأطلقت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار الوطني في 29 من مايو الماضي سفينة الحرية من غزة إلى العالم وكان على متنها 17 مواطنًا من الحالات الإنسانية (مرضى وطلاب وخريجين)؛ لكن الزوارق الإسرائيلية اعترضتهم ببحر غزة واعتقلتهم واطلقت سراحهم باستثناء القبضان سهيل العامودي.