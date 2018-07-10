تايلاند: بدء المرحلة الثالثة من عملية إنقاذ الأطفال العالقين في الكهف

وطن- وكالات: أعلن قائد مركز العمليات المشتركة لعملية إنقاذ الأطفال العالقين بكهف في تايلاند، نارونغساك أوسوتهاناكون، اليوم الثلاثاء، بدء المرحلة الثالثة من عملية إنقاذ الأطفال في تمام، معربا عن أمل المنقذين بإخراج كل من تبقى من الأطفال في الكهف خلال اليوم.

وقال أوسوتهاناكون في مؤتمر صحفي "لكي نقتصد الوقت علينا ونهدئ الجميع فورا، ونعي تماما أن الكل قلق بسبب الأمطار التي طال هطولها، بدأت عملية إخراج الأطفال إلى السطح اليوم الساعة 10:08".

وأضاف قائد مركز العمليات المشتركة: "خبر سار آخر: هدف عملية اليوم هو إخراج الأطفال الخمسة المتبقين والعسكريين الأربعة، بما في ذلك الأطباء الذين كانوا مع الأطفال طيلة الوقت منذ العثور عليهم، واليوم سيخرج الأشخاص التسعة جميعهم".