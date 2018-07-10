مستوطنون يعتدون على حجارة "الوصايا العشر" عند أبواب المسجد الإبراهيمي

الخليل - وطن: نحت مستوطنون ما يسمونه "الوصايا العشر" على حجارة عند أبواب اليوسفية المطلة على الصحن، والباب المطل على غرفة العنبر في المسجد الإبراهيمي.

وقال مدير عام مديرية أوقاف الخليل إسماعيل أبو الحلاوة، اليوم الثلاثاء، إن مستوطنين نحتوا على حجرين "الوصايا العشر" وألصقوها على بابي اليوسفية والمط، معتبرا أن هذا يندرج ضمن الإجراءات الاحتلالية لتهويد المسجد الإبراهيمي وتحويله إلى كنيس يهودي، ووضع هذه الطقوس هي من العقائد التلمودية للمستوطنين.

وقال أبو الحلاوة إن هذا الاعتداء تعدٍ خطير على المسجد الابراهيمي، وتغيير في معالمه ومساس بمشاعر المسلمين، وانتهاك للقوانين الدولية وللشرائع السماوية.