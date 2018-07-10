مزاعم عن إفشال "الموساد" 160 عملية اغتيال لزعماء عرب

رام الله-وطن: زعم صحافي كردي مقيم في دولة الاحتلال الإسرائيلي، أنه اطلع على وثائق استخباراتية تثبت إفشال جهاز "الموساد" الإسرائيلي لأكثر من 160 عملية اغتيال كانت تستهدف زعماء عرب سابقين وحاليين.

وقال الصحافي مهدي مجيد في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": لولا الموساد الإسرائيلي لكان نصف الزعماء العرب الحاليين تحت التراب.

واشار مجيد إلى أنه اطلع على وثائق استخباراتية، سيتم الافراج عنها قريبا للصحافة والإعلام ملخصها أن جهاز "الموساد" الإسرائيلي قام بإفشال أكثر من 160 عملية اغتيال تعرض لها زعماء عرب سابقين مع أغلبية الزعماء العرب الحاليين.. حسب وصفه.