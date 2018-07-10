مصطفى البرغوثي يدين تشديد الاحتلال الحصار على قطاع غزة

رام الله-وطن: أدان د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قرار الاحتلال الاسرائيلي بتشديد الحصار على قطاع غزة وإغلاق معبر كرم أبو سالم، ووقف خروج الصادرات المحدودة اصلا، و اعاد تقليص منطقة الصيد البحري الى ستة اميال.

واعتبر البرغوثي ان هذا القرار يعبر عن سياسية خطيرة لا تقيم وزنا للقانون الدولي او لحقوق الإنسان، ولكن من ينفذوها يخطئون تماما ان ظنوا انها يمكن ان تكسر ارادة الشعب الفلسطيني او صمود اهل غزة البواسل.