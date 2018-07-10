جامعة بيرزيت تقدم منحة دراسية كاملة للأولى على الفرع العلمي لمى داودي

بيرزيت- وطن: أعلن رئيس جامعة بيرزيت عبد اللطيف أبو حجلة، أن الجامعة قررت منح الطالبة لمى خالد داودي من مدينة القدس، الأولى على فلسطين في الفرع العلمي في امتحان الثانوية العامة "الإنجاز"، منحة دراسية كاملة.

جاء ذلك خلال استقبال أبو حجلة في مكتبه الطالبة داودي وعائلتها، الثلاثاء 10 تموز 2018، قبل أن تقوم بجولة في الجامعة زارت خلالها كلية الهندسة والتقت عميد الكلية د. خالد أباظة وعدداً من الطلبة.

وكانت الطالبة داودي أعربت عقب الإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة عن رغبتها في دراسة الهندسة المعمارية في جامعة بيرزيت.

ورحب أبو حجلة بالطالبة داودي وعائلتها مباركًا تفوقها في امتحان الثانوية العامة، وأعرب عن فخره لاختيارها جامعة بيرزيت التي تشجع طلبة مدينة القدس على الالتحاق بها.

ولفت إلى أن جامعة بيرزيت طرحت مؤخراً العديد من البرامج التي تستهدف دعم الطلبة ورفع مستوى المهارات العلمية والحياتية لديهم، ما يساعدهم على الحصول على عمل مباشرة بعد تخرجهم.

بدورها، قالت الطالبة داودي إنها اختارت جامعة بيرزيت نظراً لسمعتها العريقة، ولأن أفضل الطلبة يتخرجون منها، ولا سيما طلبة تخصص الهندسة المعمارية، وأشارت إلى أن موهبتها في الرسم التي تتقاطع مع الهندسة المعمارية، دفعتها لاختيار هذا التخصص.