مصطفى البرغوثي لوطن: الاحتلال منعني من دخول الخان الأحمر وطرد الصحفيين

رام الله- وطن: قال مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الفلسطينية، لـ وطن إن قوات الاحتلال منعته ومجموعة من المتضامنين من دخول الخان الأحمر، اليوم الثلاثاء.

وأوضح البرغوثي أن الاحتلال منعه من دخول الخان الأحمر، بحجة أنها منطقة عسكرية مغلقة يحظر الدخول اليها لغير سكان الخان حتى العشرين من تموز الجاري.

وأشار أن قوات الاحتلال طردت كافة الصحفيين من داخل الخان الأحمر قضاء القدس المحتلة، وتمنع دخول غير سكانه اليه.

يشار الى أن سلطات الاحتلال قررت هدم الخان الاحمر وطرد سكانه، ولكن فعاليات تضامنية شعبية أرغمت الاحتلال على تأجيل الهدم في محاولات شعبية حثيثة لوقف القرار كاملاً.