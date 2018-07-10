بالصور| 3 إصابات بالطعن.. ماذا حدث في جامعة النجاح اليوم ؟!

رام الله- وطن: أعلن مستشفى نابلس التخصصي، عصر اليوم الثلاثاء، عن وصول عدة إصابات بالطعن، نتيجة شجار بين طلبة من جامعة النجاح في نابلس.

وقال الدكتور نهاد سعيد لـ وطن إن 3 طلبة من جامعة النجاح وصلوا المستشفى مصابين بالطعن، ويجري معالجتهم.

وقوفاً على التفاصيل، تحدثت وطن الى ممثلي عن الكتل الطلابية في جامعة النجاح، وقال براء ريحان ممثل الكتلة الإسلامية إن الشجار بدأ منذ يوم أمس الاثنين، حيث وقع عراك بين طلبة من الكتلة الاسلامية والشبيبة الطلابية على خلفية تهجم بالالفاظ رئيس مجلس الطلبة على الكتل الطلابية الاخرى من بينها أيضاً جبهة العمل الطلابية التابعة للجبهة الشعبية.

وأوضح ريحان أن أمن جامعة النجاح منعه اليوم من دخول الجامعة بحجة أنه شارك في الشجار، مشيراً الى أنه الطالب الوحيد الذي منع من دخول الجامعة.

وأضاف "مجموعة من طلبة الكتلة الاسلامية توجهوا اليوم الى مبنى الادارة في محاولة للاحتجاج على منع دخولي الجامعة كوني ممثل الكتلة الاسلامية، إلا أن أمن الجامعة اعترضهم مباشرة، وبدأ بدفعهم على الادارج ومنعهم من دخول المبنى والحديث مع الادارة، ثم أخرجهم من الجامعة".

واتهم ريحان طلبة حركة الشبيبة بالهجوم على طلبة الكتلة الإسلامية بالسكاكين، ما أدى الى إصابة 3 منهم بجراح متوسطة".

أما ممثل الشبيبة الطلابية في جامعة النجاح خالد أبو شاهين، اعتداء كوادره على طلبة الكتلة الاسلامية، وقال لـ وطن: "إن الشجار وقع بين طلبة الكتلة الاسلامية وأمن الجامعة، ولا علاقة للشبيبة بهذا الاعتداء".

فيما حاولت وطن الحديث الى عميد شؤون طلبة جامعة النجاح موسى ابو دية إلا أنه لم يجب على الاتصال.