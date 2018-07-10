الاحتلال يعترض سفينة "الحرية 2" ويعتقل ركابها

غزة- وطن: صادرت بحرية الاحتلال، عصر اليوم الثلاثاء، مركب سفينة الحرية "2" الرامية لكسر الحصار الإسرائيلي المشدد على قطاع غزة منذ 12 عامًا، والتي انطلقت صباحاً باتجاه ميناء ليماسول بقبرص.

وأعلن الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في بيان له أن "قوات البحرية الإسرائيلية أوقفت اليوم قاربًا فلسطينيًّا على متنه نحو ثمانية ركاب، بزعم خرقهم الطوق البحري حول قطاع غزة".

وحسب أدرعي فإنه تمّ إيقاف القارب دون أحداث استثنائية.

ولفت إلى أنه بعد فحص القارب والركاب وتمشيطهم على يد القوات، سيتم اقتياد القارب لقاعدة ذراع البحرية في ميناء أسدود بالداخل المحتل.

وتحمل السفينة التي انطلقت من ميناء غزة صباح اليوم، 10 مسافرين 7 منهم من الجرحى والمرضى الذين منعهم الاحتلال من السفر عبر المعابر للعلاج خارج القطاع، و3 مرافقين من طاقم السفينة.

وشارك بتوديع السفينة ممثلون عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية، وشخصيات من مؤسسات حقوقية ووجهاء ومخاتير، وألقوا عديد من الكلمات التي أكد معظمها على استمرار فعاليات كسر الحصار، والحفاظ على الحقوق والثوابت الوطنية.

وفي 29 مايو الماضي انطلقت سفينة الحرية "1" وكانت تحمل على متنها 17 مواطنًا من الحالات الإنسانية، واعتقلهم الاحتلال في عرض البحر بعد الوصول إلى عمق 12 ميل بحري، فيما أفرج عنهم اليوم التالي، باستثناء القبطان.

وقبل نحو شهرين أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار بمؤتمر صحفي عزمها تدشين خط الملاحة البحري في محاولة جادة لكسر الحصار البحري عن غزة، واستمرار لفعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار.