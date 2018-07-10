تجمع المؤسسات الحقوقية يدين اعتداء بحرية الاحتلال على سفينة الحرية 2

غزة- وطن: يُدين تجمع المؤسسات الحقوقية اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفن الحرية (2) التي انطلقت من ميناء غزة صباح اليوم الثلاثاء 2018/07/10 وعلى متنها عدد من الحالات الإنسانية من المرضى والمصابين والطلبة ممن هم بحاجة إلى السفر.

وبحسب المعلومات الميدانية، فقد أعلنت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، عن انطلاق سفن الحرية الثانية لكسر الحصار، بهدف تسهيل سفر عدد من الحالات الإنسانية، وكسر الطوْق البحري المفروض على قطاع غزة، حيث انطلقت السفينة من ميناء غزة البحري عند الساعة 11:15 صباحاً، مُتّجهة إلى ميناء "ليماسول" في قبرص، وهي تحمل على متنها (8) أشخاص من الجرحى والطلبة، بالإضافة إلى (3) مرافقين يمثلون طاقم السفينة.

وتشير المعلومات التي حصل عليها التجمع من أحد المسافرين على متْن السفينة، أن الزوارق البحرية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي قامت بمحاصرتهم في عرض البحر وسيطرت على السفينة واعتقلت ركابها الثمانية مساء هذا اليوم.

تجمع المؤسسات الحقوقية يعبر عن إدانته لاعتراض بحرية الاحتلال لسفينة الحرية وكسر الحصار والسيطرة عليها بالقوة، للمرة الثانية، ويحملها المسئولية الكاملة عن حياة المتواجدين على متْنها، سيّما وأنه قد حذّر في وقت سابق من اعتراض قوات الاحتلال لسيْر السفينة.

إن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على سفينة الحرية، التي تُقِل حالات انسانية، وتحمل تطلّعات الشعب الفلسطيني إلى الحرية والاستقلال، وأحلامه في إنهاء الحصار والظلم الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة؛ يشكل انتهاكاً فاضحاً لمعايير حقوق الإنسان التي كفلت الحق في حرية التنقل والسفر والعلاج، وهو استمرار للعدوان الإسرائيلي المتصاعد ضد الفلسطينيين، وامتداد للمجازر التي ارتكبتها قوات الاحتلال ضد المدنيين في مسيرات العودة وكسر الحصار، خاصةً وأنها مدنية تحمل رسائل انسانية بضرورة فك الحصار المفروض على قطاع غزة، وتؤكد على حق الشعب الفلسطيني في التنقل والحركة باعتبارهما حقوقاً أصيلة أوجبتهما المعاهدات والمواثيق الدولية سيّما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

إن سفينة الحرية لكسر الحصار عن غزة تمثّل رسالة إنسانية تعبِّر للعالم عن حجم المعاناة والضرر والألم الذي يعاني منه أكثر من اثنَي مليون فلسطيني في قطاع غزة بسبب الحصار، وهي خطوة رمزية لحث المجتمع الدولي على تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية بالعمل الجاد نحو إلزام قوات الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء حصار قطاع غزة، وفقا لقواعد لقانون الدولي والقانون الدولي الانساني التي تكفل حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في التمتع بكافة حقوقها الانسانية خصوصاً حقها في التنقل والسفر والعلاج والتعليم والحياة الكريمة.

تجمع المؤسسات الحقوقية إذ يُدين اعتداء بحريّة الاحتلال على سفينة الحرية (2) واعتقال المدنيين المشاركين فيها، فإنه:

1. يطالب بالإفراج الفوري عن قبطان سفينة الحرية (1)، سهيل محمد العامودي، والكشف العاجل عن مصير سفينة الحرية (2) ومن كان على متنها من الحالات الإنسانية.

2. يؤكد أن حصار قطاع غزة وإجراءات قوات الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين تشكل عقوبات جماعية ترتقي لمستوى جرائم الحرب.

3. يُدين صمْت المجتمع الدولي وفشله الذريع في اتخاذ إجراءات فعّالة لمواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

4. يطالب المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، والعمل على رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة.

5. يدعو أحرار العالم إلى التقاط الرسالة الإنسانية التي تحملها سفينة الحرية (2) ، ومساندة الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة، وفقا للقانون الدولي والقرارات الأممية

تجمع المؤسسات الحقوقية – فلسطين يضم المركز الدولي للدراسات القانونية -مركز حماية لحقوق الإنسان -مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق -الهيئة الدولية للحقوق والتنمية. - مركز سواسية لحقوق الإنسان -مركز مشكاه لحقوق الإنسان -مركز عدالة واحدة لحقوق الإنسان؟