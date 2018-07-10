ملادينوف يطالب الاحتلال بالتراجع عن قرار إغلاق "كرم ابو سالم"

غزة- وطن: طالب نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالتراجع عن منع إدخال معظم السلع إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

وقال ملادينوف في بيانٍ صحفي إنه "يشعر بالقلق إزاء النتائج المترتبة على قرار إسرائيل بالتعليق المؤقت للواردات والصادرات باستثناء الإمدادات الإنسانية الأساسية عبر معبر كرم أبو سالم".

وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أعلن أمس الإثنين، اغلاق معبر كرم أبو سالم الذي يربط قطاع غزة بإسرائيل، وذلك بحجة استمرار اطلاق الفلسطينيين بالونات وطائرات حارقة من القطاع الى داخل الأراضي المحاذية للسياج الفاصل.