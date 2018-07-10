السجن 8 سنوات للبنانية بثت وصلة سباب للمصريين على "فيسبوك"

وطن-وكالات: أصدرت محكمة جنح في القاهرة، يوم السبت، حكما بالسجن لمدة 8 سنوات على مواطنة لبنانية، بعد أن أدانتها بـ "الاساءة للشعب المصري" في شريط فيديو بثته على فيسبوك، ويمكن للمواطنة اللبنانية منى المذبوح الطعن بهذا الحكم امام محكمة الاستئناف، وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها بالسجن لمدة 11 سنة، ثم عادت لتعدل العقوبة بعد إلى 8 سنوات بعد صدور الحكم.

كانت السلطات المصرية قد أوقفت المذبوح في نهاية أيار/مايو الماضي، وقررت حبسها احتياطيا وإحالتها الى المحاكمة "ٌلإذاعتها عمدا اشاعات كاذبة من شأنها المساس بالمجتمع، والتعدي على الأديان فضلا عن صناعة وعرض محتوى خادش للحياء العام عبر صفحتها بموقع فيسبوك"، بحسب ما قالت النيابة العامة.

ونشرت المذبوح في ايار/مايو الماضي مقطع فيديو على حسابها على فيسبوك تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تتهم فيه المصريين بالتحرش الجنسي والنصب والسرقة، وذلك بسبب مواقف شخصية تقول انها تعرضت لها في مصر، واستخدمت المذبوح ألفاظا نابية للغاية في الفيديو، الأمر الذي أثار سخط مواطنين مصريين طالبوا بالقبض عليها ومحاسبتها.

ولكن المذبوح ظهرت لاحقا في مقطع فيديو آخر، اكدت فيه انها لم تقصد اهانة المصريين في شريط الفيديو الأول. وقالت "انا لم اقصد الشعب المصري بمجمله، ولم اتكلم في السياسة".

(مونت كارلو)