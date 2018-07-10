مصطفى البرغوثي: بالمقاومة الشعبية و الصمود سنحمي الخان الأحمر

رام الله-وطن: قال د. مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، خلال كلمته أمام مؤتمر العشائر البدوية الذي عقد في الخان الأحمر اليوم مساء الثلاثاء، ان المقاومة الشعبية و الصمود هما السبيل لحماية الخان الأحمر من مخطط التطهير العرقي الاحتلالي.

ووجه البرغوثي التحية لأهالي قرية العراقيب في النقب المحتل الذين اعادوا بناء قريتهم ١٣٠ مرة بعد ان هدمها الاحتلال و الذين جاؤوا متضامنين مع اهلهم في الخان الاحمر، ووجه البرغوثي التحية للاسرى عامةً و خاصة الاسيرة الباسلة سارة ابو داهوك المعتقلة في سجون الاحتلال.

و قال البرغوثي إن" المقاومة الشعبية التي رأينا ابداعاتها في باب الشمس، و احفاد يونس وفي معركة القدس دفاعا عن الأقصى، و في مسيرة العودة الكبرى، تتواصل اليوم في الخان الاحمر، مؤكداً انه مهما فعل المحتلون فإننا لن نتخلى عن وطننا و لا عن القدس و لا عن مستقبل فلسطين.

وخاطب المرابطين في الخان الاحمر قائلاً: انتم تدافعون عن القدس و عن فلسطين و عن كرامة كل الفلسطينيين.