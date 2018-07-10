كاريتاس القدس تفتتح مشروع تعزيز الاقتصاد الريفي المتنوع في منطقة جنين

جنين-وطن: عقدت مؤسسة كاريتاس القدس، ممثلة بمديرها العام برجيت تاي، اليوم الثلاثاء، لقاءً تعريفياً بمشروع "تعزيز الاقتصاد الريفي المستدام والمتنوع- في ريف محافظة جنين" الذي بدأت المؤسسة بتنفيذه هذا العام في بلدة الزبابدة ومنطقة مرج ابن عامر وبلدة برقين في محافظة جنين لمدة ثلاث سنوات.

وعقد اللقاء في الجامعة العربية الامريكية في جنين، حيث تم اطلاع الحضور على خطة المؤسسة التنفيذية ومناقشة سبل التعاون والتنسيق خلال فترة التنفيذ لإنجاح المشروع وتحقيق النتائج المرجوة منه.

وحضر الاجتماع مدراء عامين وممثلي مديريات وزارتي الزراعة والتنمية الاجتماعية في محافظة جنين، ورؤساء وممثلي بلديات الزبابدة و برقين ومرج ابن عامر المشتركة والمنظمات والمؤسسات العاملة مجال التنمية الريفية في المنطقة، وذلك لتعزيز أوجه التعاون الخاصة بتنفيذ المشروع.

ويهدف المشروع إلى دعم العائلات محدودة الدخل من خلال تنفيذ 30 مشروعا زراعيا صغيرا مدرا للدخل، مع التركيز على الزراعة البيئية، و 8 مشاريع خاصة بالسياحة الريفية، وتنفيذ تدريبات مهنية للعائلات المستفيدة من هذه المشاريع،إضافة ل تنفيذ 4 زيارات دراسية محلية للتعلم من أفضل الممارسات في قطاعي الزراعة و السياحة الريفية.

ويهدف المشروع أيضا في شقه الخاص بتنمية المجتمع المحلي الى المشاركة في دعم 4 فعاليات ثقافية محلية على الأقل، ودعم المهرجانين السنوين في الزبابدة ومنطقة مرج ابن عامر، وتنظيم 4 حلقات دراسية حول قطاع السياحة المحلية بالشراكة مع البلديات المستهدفة، وإعداد دراسة حول الفرص والإمكانات الحالية للسياحة الزراعية في المنطقة المستهدفة ونشرها، إضافة لتنفيذ 3 مشاريع مجتمعية تدعم تنمية السياحة الزراعية.

وتقوم على المشروع دائرة التنمية والأمن الغذائي في كاريتاس القدس، والتي قامت بتنفيذ مشاريع مماثلة في مناطق أخرى، مثل بيت جالا، والطيبة، وعابود، وعين عريك، ومنطقة مرج بن عامر والزبابدة.