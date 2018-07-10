"ليبرمان" يتوعد الجيش السوري مجدداً

رام الله-وطن: وجه وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، تهديدًا شديد اللهجة للجيش السوري إذا ما انتهك اتفاقية وقف النار التي تم التوقيع عليها عام 1974، محذراً بالقول "أي جندي سوري سيتجاوز المنطقة العازلة سيعرض نفسه للخطر".

وقد أجرى وزير جيش الاحتلال، "أفغدور ليبرمان" اليوم الثلاثاء زيارة للحدود الشمالية، حيث تطرق خلالها إلى التوتر في سوريا والتمركز الإيراني في المنطقة قائلا: "إننا نرصد محاولات لإنشاء بنى تحتية إيرانية تحت رعاية نظام الأسد في مناطق الجولان السوري، مؤكداً أن "إسرائيل" لن تقبل بذلك وستعمل بقوة ضد جميع هذه البنى التحتية في المنطقة، كما وجه أصبع الاتهام إلى الجيش السوري مهدداً إياه بدفع الثمن باهظاً إذا ما أقدم على فعل ذلك.