فرنسا تتغلب على الشياطين الحمر وتتأهل لنهائي كأس العالم

رام الله-وطن: تغلّب المنتخب الفرنسي بهدف مقابل لا شي على حساب المنتخب البلجيكي ضمن منافسات الدور نصف النهائى لبطولة كأس العالم

أحرز صامويل أومتيتى، لاعب منتخب فرنسا، الهدف الأول فى شباك نظيره البلجيكى بالدقيقة 51 من زمن المباراة المقامة بينهما حاليا على ملعب "كريستوفسكى" بمدينة سان بطرسبرج.

وصعد منتخب بلجيكا للدور نصف النهائى فى بطولة كأس العالم بعدما تغلبه على البرازيل بنتيجة 2 – 1، بينما فازت فرنسا على أوروجواى بنتيجة 2 – 0 ضمن منافسات الدور ربع النهائى.