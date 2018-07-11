الاحتلال يفرج عن 7 من ركاب سفينة "الحرية2" ويبقي على الطاقم والقبطان

غزة- وطن: أفرجت قوات الاحتلال، فجر اليوم، عن 7 مرضى من طاقم سفينة "الحرية 2"، عبر حاجز بيت حانون/إيرز، وأبقت على اعتقال باقي طاقم المركب والقبطان، بعد عمليات تحقيق استمرت لساعات.

وكانت بحرية الاحتلال اعترضت السفينة، أمس الثلاثاء، في بحر غزة بعد أن أبحرت من ميناء غزة باتجاه قبرص بهدف كسر الحصار البحري الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 12 عاما.

والمُفرج عنهم هم: محمود جهاد أبو عطايا، ورائد خليل دياب، وآدم حسن النجار، وأيمن محمد اللوح، وعليان كامل اللوح، ومحمد إبراهيم العرور، وعلي هاشم أبوعطايا.

وحملت السفينة التي انطلقت من ميناء غزة على متنها 10 مسافرين 7 منهم من الجرحى والمرضى الذين لم يسمح لهم الاحتلال بالسفر عبر المعابر للعلاج خارج قطاع غزة، و3 من طاقم السفينة.