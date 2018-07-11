"هوب ماسنجر".. تطبيق محادثة بمزايا احترافية

وطن- وكالات: يزدحم سوق تطبيقات التراسل الفوري بالعشرات من التطبيقات تتصدرها تطبيقات لشركات تقنية كبرى، مثل واتساب وماسنجر لشركة فيسبوك، و"ألو" و"ديو" لشركة غوغل، وسكايب لشركة مايكروسوفت.

لكن مع ذلك تبرز بين الفينة والأخرى شركات ناشئة تطرح تطبيقات تقدم مزايا احترافية تتخطى أحيانا ما تقدمه تلك التطبيقات الشهيرة، ومنها تطبيق هوب ماسنجر (Hoop Messenger) لشركة "ماغنيفيكس سوفتوير".

ويتوفر التطبيق مجانا لنظامي "آي أو إس" و"أندرويد"، ويتيح التواصل مع العائلة والأصدقاء بالرسائل النصية أو مكالمات الصوت أو الفيديو مع توفير عدد من المزايا الفريدة والممتعة، فعلى سبيل المثال يتضمن التطبيق ما يدعى "فولت" (القبو)، وهو ركن من التطبيق محمي بكلمة مرور يمكن من خلاله بدء محادثات مشفرة أو تشفير الملفات والصور والفيديو الموجودة على الهاتف، بحيث لا يمكن لأحد الاطلاع عليها إلا المستخدم نفسه حتى لو سرق هاتفه.

ويشفر التطبيق مكالمات الصوت والفيديو، في حين تقول الشركة إنها تخطط لجعل كافة المحادثات النصية -حتى الجماعية منها- محمية بتشفير من الطرف إلى الطرف.

ويقدم التطبيق ميزة ممتعة، وهي إمكانية إنشاء ملصقات وتعابير إيموجي خاصة بك في حال مللت من استخدام تعابير إيموجي التقليدية، فعلى سبيل المثال يمكنك من خلال التطبيق التقاط صورة لمشهد ما، ثم تحديد كائن معين في هذا المشهد (شجرة، طائرة، وجه معين، إلخ)، وبعد ذلك إضافته إلى مجموعة تعابير إيموجي أو الملصقات واستخدامه مع أي رسالة تريد.

ويمكن من خلال التطبيق تصفح الإنترنت بشكل آمن، حيث يستخدم التطبيق بروتوكول التشفير (تي إل إس) في الاتصال من جهاز المستخدم إلى الخادم، وبحيث تكون حركة المرور من الخادم إلى الجهاز مشفرة حتى عند تصفح المواقع غير الآمنة.

ومن المزايا الأخرى ميزة فريدة تدعى "ألياسيز" (الأسماء المستعارة) تتيح للمستخدم إنشاء حسابات متعددة لا يمكن ربطها بالحساب الرئيسي، وميزة تتيح إرسال رسائل وصور ومقاطع فيديو موقوتة، أي أنه بمجرد قراءة الرسالة يبدأ العد التنازلي وعند انتهاء الوقت تحذف الرسالة نهائيا من هاتف المتلقي وخادم الشركة.

المصدر : الجزيرة