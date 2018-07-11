صور | مصرع مواطن واصابة زوجته بجروح خطيرة بحادث ذاتي في بيت جالا

بيت لحم- وطن: لقي شخص مصرعه (78 عاماً) في حادث سير ذاتي وقع في بيت جالا شمال غرب بيت لحم.

وأفاد الناطق باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن زوجة المتوفى أصيبت بالحادث بجروح خطيرة.

وأفاد الدفاع المدني بأن حادث سير ذاتي وقع في بيت جالا، حيث فقد سائق مركبة من نوع سوبارو لون ابيض عاجي السيطرة عليها مما ادى الى ارتطامها بالجدار في منطقة المنشية ببيت جالا ، فعملت الطواقم على قص المركبة باستخدام المعدات الهيدروليكيه المخصصة ومساعدة الهلال في اخلاء الاصابات من المركبة.