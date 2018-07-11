اليوم.. إيرلندا تصوت على مقاطعة منتجات المستوطنات

وطن: من المقرر أن يصوّت مجلس الشيوخ في إيرلندا اليوم الأربعاء على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات في الضفة الغربية.

وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فإن مشروع القانون يحضر استيراد وبيع السلع وأي بضائع أخرى يتم تصنيعها في المستوطنات غير الشرعية في الأراضي المحتلة.

وأشارت إلى أنه تم رفض التصويت على القانون في كانون ثاني الماضي بطلب من الحكومة في إيرلندا لمحاولة التوصل إلى حل وسط مع مقدمي المشروع.

ولفتت إلى أن الحكومة سعت إلى تخفيف القانون بناءً على طلب إسرائيلي، ومع ذلك لم يتم التوصل في النهاية إلى أي تفاهمات، موضحة أن الحكومة في تعارض مشروع القانون، لكن من المتوقع أن يتم تمريره من الأحزاب المعارضة والمستقلين.