قوات الاحتلال تمنع طاقم الاغاثة الطبية من الدخول الى الخان الأحمر

رام الله- وطن: قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن قوات الاحتلال، منعت طاقم العيادة المتنقلة التابع لجمعية الاغاثة الطبية الفلسطينية من الدخول الى منطقة الخان الاحمر لأداء واجبه في رعاية المرضى و خاصة النساء و الاطفال في عيادة الخان الاحمر.

وأضاف البرغوثي لـ وطن إن قوات الاحتلال تفرض طوقاً عسكرياً وحصاراً على قرية الخان الأحمر، وترفض دخول غير سكانه اليه.

وتقدم طواقم الاغاثة الطبية منذ سنوات الخدمات الصحية لسكان الخان الاحمر، بما في ذلك رعاية الاطفال و المصابين بأمراض مزمنة كالضغط و السكري وامراض القلب.

و قال الدكتور محمود بريغيث مدير عام جمعية الاغاثة الطبية ان منع الاحتلال لطاقم الاغاثة الطبية من العمل سيسبب مضاعفات صحية خطيرة للسكان المحاصرين، وخاصة الاطفال.

وتحاول قوات الاحتلال منع طواقم الاسعاف من الدخول لاجبار المعتصمين الخروج من المنطقة، مما يعد انتهاكا صارخا لأبسط حقوق الانسان وحق المصابين في تلقي العلاج اللازم.