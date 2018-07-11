والدة الأسير محمود أبو عيشة تناشد للسماح لها بزيارته

غزة- وطن: ناشدت والدة الأسير محمود شحدة أبو عيشة (36 عامًا) من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، المؤسسات الحقوقية والانسانية بالتحرك الفوري والعاجل لإنهاء معاناة الأسرى القابعين في سجون الاحتلال، والسماح لها بزيارة نجلها القابع في سجن "نفحة".

وقالت أبو عيشة إن سلطات الاحتلال تمنعها وعائلتها من زيارة نجلها منذ ما يزيد عن عام ونصف بذريعة المنع الأمني.

ودعت كل المسؤولين بتسهيل الاجراءات اللازمة للعائلات لزيارة أبنائها في سجون الاحتلال، مؤكدةً أنهم قدموا أعمارهم فداء لكرامة الجميع.

ولفتت إلى أن ابنها معتقل منذ الخامس من نيسان عام 2004، بتهمة مقاومة الاحتلال والانتماء إلى حركة حماس، ويقضي حكمًا بالسجن 17 عامًا.

"اذاعة صوت الاسرى"