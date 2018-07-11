الاحتلال يمدد اعتقال المحاضر في جامعة النجاح غسان ذوقان لمدة 5 أيام

نابلس- وطن: قال محامي نادي الأسير رائد محاميد، اليوم الأربعاء، إن المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في "بيتح تكفا"، مددت اعتقال المحاضر في جامعة النجاح الوطنية غسان ذوقان (61 عاماً) من محافظة نابلس، لمدة خمسة أيام.

وأضاف محاميد أن سلطات الاحتلال أصدرت امراً بمنع الأسير ذوقان من لقاء محاميه.

يذكر أن ذوقان، الذي اعتقلته قوات الاحتلال الليلة الماضية بعد مداهمة منزله، هو أسير محرر قضى نحو 10 أعوام متفرقة في الاعتقال الإداري.