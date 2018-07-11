صالح العاروري يترأس وفداً لحماس يصل القاهرة مساء اليوم

غزة- وطن: قالت حركة حماس ، إن وفدها سيصل القاهرة مساء اليوم الأربعاء، تلبية لدعوة مصرية وجهت للحركة.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إنه وبناء على دعوة مصرية، يصل مساء اليوم الأربعاء إلى القاهرة وفد قيادي من حركة حماس برئاسة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري، وبعضوية كل من أعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق وخليل الحية وحسام بدران وعزت الرشق وروحي مشتهى.

وأوضح برهوم أن الزيارة تأتي في سبيل التباحث مع المسؤولين في مصر بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي.