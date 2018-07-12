الجيش السوري يدخل "طفس" في ريف درعا ويرفع العلم الوطني فوق مجلس المدينة

وطن: دخلت وحدات من الجيش العربي السوري مدينة طفس بريف درعا الغربي وسط ترحيب كبير من الأهالي بعد انضمام المدينة إلى المصالحة وتسليم المسلحين أسلحتهم.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا” بأنه تم رفع علم الجمهورية العربية السورية فوق مبنى مجلس مدينة طفس شمال غرب مدينة درعا بنحو 13 كيلومتر، وذلك بعد انضمامها إلى المصالحة وانتشار وحدات من الجيش العربي السوري فيها.

ولفتت “سانا” إلى أن حشودا كبيرة من أهالي المدينة قاموا باستقبال عناصر الجيش وشاركوا في رفع العلم الوطني في المدينة إيذانا بإعلانها آمنة ومستقرة بعد استسلام المجموعات المسلحة وتسليم اسلحتها تحت ضغط العملية العسكرية التي يخوضها الجيش لإنهاء الوجود الإرهابي في محافظة درعا.