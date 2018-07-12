"الجهاد الإسلامي": الاستهداف الإسرائيلي لسوريا هو استهداف لفلسطين

وطن: شدد القيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين خالد البطش على أن "الاستهداف الإسرائيلي لسوريا هو استهداف لفلسطين"، ولفت الى ان "الاحتلال عدو مشترك للأمة العربية والإسلامية".

وقال البطش في حديث له الخميس إن "استمرار فعاليات مسيرات العودة الكبرى يؤكد حقنا في العودة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع والوقوف في وجه صفقة القرن".

وأضاف البطش "مسيرات العودة سبيل الوقوف في وجه كل المحاولات الساعية لتصفية القضية الفلسطينية" وتابع أن "الحل الوحيد للقضية الفلسطينية هو تصعيد هذه المسيرات والثبات على خيار المقاومة للحفاظ على الثوابت ولحماية حقنا في فلسطين"