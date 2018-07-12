مصطفى البرغوثي: قرار محكمة الاحتلال العليا يتيح المجال لتصعيد المقاومة الشعبية و الضغوط الدولية لالغاء الهدم

وطن: قال الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية ان الالتماسات القانونية افلحت قبل دقائق في انتزاع قرار من المحكمة العليا بتجميد هدم الخان الاحمر حتى عقد جلسة محاكمة جديدة في غضون فترة حتى 15اب .

واضاف البرغوثي ان تعطيل قرار هدم الخان الاحمر حتى 15 آب يتيح المجال لتصعيد المقاومة الشعبية و الضغوط الدولية لالغاء الهدم جذريا و حماية الخان الاحمر و كافة التجمعات البدوية و صد عمليات التطهير العرقي.

واوضح البرغوثي لوطن ان القرار لم يصدر الا بفضل التدخلات القانونية السلمية التي قام بها عدد من المحامين الفلسطينيين والذي كشف وعرى ان القرار الاصلي الاسرائيلي بالهدم كان مبني على وقائع ووثائق مزورة ، وهذا القرار يعطينا المجال لتصعيد المقاومة الشعبية والضغوط الدولية السياسية والدبلوماسية الخارجية ومن حركات التضامن الدولية على اسرائيل لالغاء القرار جملة وتفصيلا.

واضاف نحجن لا نثق بالقضاء الاسرائيلي وحذرين منه ولكن يبدو ان قوة الوقائع التي اصبحت دامغة ان قرار المحكمة الاصلي مبني على ادعاء باطل ان هذه الاراضي مصادرة ثبت قطعا عدم صحته بوجود اوراق ووثائق طابو تثبت ان هذه ملكية خاصة ووجود اوراق تاجير تثبت ان اهالي الخان الاحمر استأجروا هذه الاراضي من مالكيها الاصليين.

وحيى البرغوثي اهالي الخان الاحمر البواسل على صمودهم وكل النشطاء الذين التفوا حولهم ورابطوا في الخان الاحمر.