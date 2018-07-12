بفعل البالونات الحارقة.. 21 حريقًا بمستوطنات غلاف غزة

رام الله-وطن: اندلع 21 حريقًا الخميس في مستوطنات إسرائيلية بغلاف قطاع غزة بفعل طائرات وبالونات حارقة أطلقت من قطاع غزة، فيما قصفت طائرة مسيرة للاحتلال ظهر اليوم مجموعة من المواطنين شرق جباليا بزعم إطلاقهم لها.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية بأن عدد الحرائق بمستوطنات الغلاف وصل إلى 21 حريقًا منذ صباح اليوم.

وكان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمر بتشديد الحصار المفروض على قطاع غزة والبدء بأولى الخطوات وهي إغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الذي يعد المعبر الاقتصادي الوحيد للقطاع.