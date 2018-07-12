مستشار خامنئي: قمة "روسية تركية إيرانية" جديدة حول سوريا

وطن: أعلن زير الخارجية الإيراني الأسبق ومستشار المرشد علي خامنئي، علي أكبر ولايتي، اليوم الخميس في العاصمة الروسية موسكو، انعقاد قمة روسية تركية إيرانية جديدة قريباً، لبحث الوضع في سوريا.

وذكر ولايتي للتليفزيون الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة ريا نوفوستي: "قريباً ستعقد قمة في طهران حول سوريا بمشاركة رؤساء إيران، وروسيا، وتركيا".

وعُقدت قمة ثلاثية سابقة بأنقرة في 4 أبريل (نيسان) الماضي.

وجاء اعلان ولايتي بعد استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين له، وتسلمه رسالتين من المرشد الأعلى الإيراني ورئيس إيران حسن روحاني.

وقال المتحدث باسم الكرملين إن "الرسالتين تناولتا العلاقات الثنائية".

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