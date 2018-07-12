ماذا تعني هذه المثلثات الصغيرة داخل الطائرات؟

وطن-وكالات: إن كُنت ممن يترددون على السفر جواً عبر الطائرات، فمؤكد أن بعض التفاصيل الصغيرة داخل الطائرة باتت تلفت نظرك وتشغل تفكيرك بتفسيرها المحتمَل. من هذه التفاصيل، تلك المثلثات الصغيرة التي تُوجد داخل مقصورة الطائرة وتكون إما حمراء أو سوداء اللون، وتُوضع في أماكن معيَّنة ومحدودة في الطائرة. فماذا تعني؟ وما سر وجودها؟

سر المثلثات الصغيرة داخل مقصورة الطائرات !

يحرص طاقم الطائرة على تفقد الأجنحة بشكلٍ مستمر خلال الرحلة خاصةً في الأحوال الجوية السيئة خلال الثلوج للتأكد من عدم تراكم الثلوج على الأجنحة.

هنا، نجد أن المضيفات يتفقدن الأجنحة من النوافذ الأقرب لعلامة المثلث المطبوعة داخل المقصورة. إذ تُشير إشارة المثلث الصغيرة إلى موقع اجنحة الطائرة، وتُمكِّن الطاقم من رؤية أفضل الزوايا لفحص الأجنحة بأكملها.

بالإضافة إلى ذلك، هذه العلامات تُساعد المضيفات على توزيع الركاب بالقرب من مركز ثقل الطائرة في الرحلات شبه الفارغة أو تلك التي تكون فيها المقاعد بجوار إشارات المثلث فارغة. في هذه الحالة، يُساعد إعادة ترتيب جلوس الركاب على المقاعد بجانب الأجنحة على موازنة الطائرة بشكلٍ أفضل واستهلاك وقود أقل.

أما بخصوص الركاب الذين يُحالفهم الحظ بالجلوس بجانب إشارة المثلث، فسيحصلون على أفضل عرض للأجنحة من هناك، وستكون الصور التي التقطوها الأجمل!